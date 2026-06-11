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Стало известно, за какую сборную будет болеть Ислам Махачев на ЧМ-2026

Стало известно, за какую сборную будет болеть Ислам Махачев на ЧМ-2026
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях сделал репост карточки, из которой следует, что боец будет поддерживать сборную Марокко на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Махачев репостнул карточку с текстом:

«Ислам Махачев на чемпионате мира 2026 болеет за Марокко».

Фото: Страница Ислама Махачева в соцсетях

На чемпионате мира — 2026 сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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