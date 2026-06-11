Стало известно, за кого будет болеть Хабиб Нурмагомедов на чемпионате мира

37-летний член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержит сборную Португалии на предстоящем чемпионате мира по футболу. Информация появилась в соцсетях: аккаунт A Futbole опубликовал карточки Panini Россия с дагестанскими бойцами, среди которых и Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов с детства мечтал стать футболистом. В шестом классе он написал на тетради 200 футбольных имён. Он не раз участвовал в тренировках «Спартака» и общался с Криштиану Роналду. Когда-то Шамиль Лахиялов предлагал Хабибу играть за свой клуб, но тогда он был сосредоточен на карьере в MMA.