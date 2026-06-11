Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, за кого будет болеть Хабиб Нурмагомедов на чемпионате мира

Стало известно, за кого будет болеть Хабиб Нурмагомедов на чемпионате мира
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержит сборную Португалии на предстоящем чемпионате мира по футболу. Информация появилась в соцсетях: аккаунт A Futbole опубликовал карточки Panini Россия с дагестанскими бойцами, среди которых и Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов с детства мечтал стать футболистом. В шестом классе он написал на тетради 200 футбольных имён. Он не раз участвовал в тренировках «Спартака» и общался с Криштиану Роналду. Когда-то Шамиль Лахиялов предлагал Хабибу играть за свой клуб, но тогда он был сосредоточен на карьере в MMA.

Может быть интересно:
«Бойцом, по-моему, я стал случайно». Хабибу стоит вернуться в футбол? «Бойцом, по-моему, я стал случайно». Хабибу стоит вернуться в футбол?
Португалия — Нигерия. Роналду, быстрее лети на ЧМ-2026! Португалия — Нигерия. Роналду, быстрее лети на ЧМ-2026!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android