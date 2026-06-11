Госсекретарь США Рубио: турнир UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ожидается, что турнир UFC Freedom 250, который пройдёт 15 июня на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, посмотрят более миллиарда зрителей по всему миру. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе — Илия Топурия встретится с обладателем временного титула американцем Джастином Гейджи.

«Мы ожидаем, что мероприятие UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей по всему миру», — приводит слова Рубио Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, на турнире выступят такие бойцы, как Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC.