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Госсекретарь США Рубио: турнир UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей

Госсекретарь США Рубио: турнир UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ожидается, что турнир UFC Freedom 250, который пройдёт 15 июня на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, посмотрят более миллиарда зрителей по всему миру. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе — Илия Топурия встретится с обладателем временного титула американцем Джастином Гейджи.

«Мы ожидаем, что мероприятие UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей по всему миру», — приводит слова Рубио Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, на турнире выступят такие бойцы, как Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC.

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