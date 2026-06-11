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Хамзат Чимаев: хочу стать чемпионом RAF, мне нужен и этот пояс

Хамзат Чимаев: хочу стать чемпионом RAF, мне нужен и этот пояс
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев заявил, что намерен завоевать титул в лиге Real American Freestyle (RAF).

«Куда бы я ни пришёл, чем бы ни занимался, я всегда хочу быть лучшим. Поэтому я хочу стать чемпионом RAF — этот пояс мне тоже нужен.

Да, я уже давно не выступал в борьбе, но всё это время продолжал тренироваться, работать над своими навыками и бороться в зале. Теперь я еду на большое шоу, чтобы показать всем, что я всё ещё в строю, что никуда не исчез и по-прежнему могу показывать хороший уровень.

Мы много тренировались, проделали огромный объём работы. Подготовка была очень насыщенной. Теперь мне предстоит выйти на это большое шоу и просто сделать своё дело на ковре. Я рад этой возможности», — заявил Чимаев в видео для аккаунта RAF в социальной сети Х.

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