Сауль Альварес посетил матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес, более известный как Канело, посетил матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9' 2:0 Хименес – 67'
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'
Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), а в 3-м туре — с Чехией (25 июня). Сборная ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), а в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Сауль Альварес имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.
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