Сауль Альварес посетил матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес, более известный как Канело, посетил матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), а в 3-м туре — с Чехией (25 июня). Сборная ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), а в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Сауль Альварес имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.