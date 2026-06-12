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Сауль Альварес посетил матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР

Сауль Альварес посетил матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес, более известный как Канело, посетил матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), а в 3-м туре — с Чехией (25 июня). Сборная ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), а в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Сауль Альварес имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

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Комментарии
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