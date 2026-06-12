Бойцы турнира UFC Freedom 250 сделали прогнозы на чемпионат мира по футболу

Участники турнира UFC Freedom 250, который пройдёт в ночь на 15 июня на Южной лужайке Белого дома, поделились прогнозами на чемпионат мира по футболу. Илия Топурия заявил, что болеет за Испанию, Джастин Гейджи дал ответ в пользу США, а Шон О'Мэлли признался, что вовсе не смотрит футбол.

Интервьюер: Кто выиграет чемпионат мира?

Алекс Перейра: Бразилия.

Маурисио Руффи: Бразилия. Да, Бразилия, вперёд!

Топурия: Конечно, Испания. У нас потрясающая команда, мы готовы, и у нас очень хорошие шансы выиграть чемпионат мира.

Сириль Ган: Я, конечно же, болею за сборную Франции. На бумаге мы выглядим очень сильными, но нам нужно всё правильно сделать на поле, чтобы подтвердить, что мы лучшие в мире.

Майкл Чендлер: Конечно, США.

Интервьюер: Ты в этом уверен?

Чендлер: Нет, абсолютно нет, но всё равно — США до конца!

Гейджи: Без понятия.

Интервьюер: Никаких идей?

Гейджи. США.

О'Мэлли: А кто вообще там играет?

Интервьюер: Много стран (смеётся).

О'Мэлли: Это какой-то финал или что? Я футбол не смотрю.

Интервьюер: Не смотришь футбол?

О'Мэлли. Нет.

Интервьюер: Турнир ещё не начался, скоро стартует.

О'Мэлли: Америка.

Джош Хокит: Эм, Бразилия!

Интервьюер: Вот так!

Хокит. Это вообще одна из команд?

Интервьюер: Да, одна из команд.

Хокит: Я футбол не смотрю, но пусть будет Бразилия, — сказали бойцы в видео, опубликованном в аккаунте UFC on TNT Sports в социальной сети Х.