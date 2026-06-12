Бойцы турнира UFC Freedom 250 сделали прогнозы на чемпионат мира по футболу

Участники турнира UFC Freedom 250, который пройдёт в ночь на 15 июня на Южной лужайке Белого дома, поделились прогнозами на чемпионат мира по футболу. Илия Топурия заявил, что болеет за Испанию, Джастин Гейджи дал ответ в пользу США, а Шон О'Мэлли признался, что вовсе не смотрит футбол.
Интервьюер: Кто выиграет чемпионат мира?
Алекс Перейра: Бразилия.
Маурисио Руффи: Бразилия. Да, Бразилия, вперёд!
Топурия: Конечно, Испания. У нас потрясающая команда, мы готовы, и у нас очень хорошие шансы выиграть чемпионат мира.
Сириль Ган: Я, конечно же, болею за сборную Франции. На бумаге мы выглядим очень сильными, но нам нужно всё правильно сделать на поле, чтобы подтвердить, что мы лучшие в мире.
Майкл Чендлер: Конечно, США.
Интервьюер: Ты в этом уверен?
Чендлер: Нет, абсолютно нет, но всё равно — США до конца!
Гейджи: Без понятия.
Интервьюер: Никаких идей?
Гейджи. США.
О'Мэлли: А кто вообще там играет?
Интервьюер: Много стран (смеётся).
О'Мэлли: Это какой-то финал или что? Я футбол не смотрю.
Интервьюер: Не смотришь футбол?
О'Мэлли. Нет.
Интервьюер: Турнир ещё не начался, скоро стартует.
О'Мэлли: Америка.
Джош Хокит: Эм, Бразилия!
Интервьюер: Вот так!
Хокит. Это вообще одна из команд?
Интервьюер: Да, одна из команд.
Хокит: Я футбол не смотрю, но пусть будет Бразилия, — сказали бойцы в видео, опубликованном в аккаунте UFC on TNT Sports в социальной сети Х.