Пётр Ян посетил матч открытия ЧМ-2026 по футболу и показал российский флаг на стадионе

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян посетил матч открытия ЧМ-2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Ян поделился видео со стадиона, показав российский флаг, который находился на арене.

Фото: Фото: Личный архив Петра Яна

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.