Алекс Перейра назвал величайшего бойца в истории UFC

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов об ММА.
— Величайший боец в истории UFC?
— Джон Джонс.
— Лучший оппонент, с которым ты когда-либо дрался?
— Исраэль Адесанья.
— Лучший город, в котором ты когда-либо дрался?
— Лас-Вегас или Нью-Йорк.
— Лучший нокаут в истории UFC?
— Нокаут Хоакина Бакли ногой с разворота в бою с Импой Касанганаем.
— Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий в данный момент?
— Джон Джонс, — сказал Перейра в интервью порталу TNT Sports.
Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.