Алекс Перейра назвал величайшего бойца в истории UFC

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов об ММА.

— Величайший боец в истории UFC?

— Джон Джонс.

— Лучший оппонент, с которым ты когда-либо дрался?

— Исраэль Адесанья.

— Лучший город, в котором ты когда-либо дрался?

— Лас-Вегас или Нью-Йорк.

— Лучший нокаут в истории UFC?

— Нокаут Хоакина Бакли ногой с разворота в бою с Импой Касанганаем.

— Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий в данный момент?

— Джон Джонс, — сказал Перейра в интервью порталу TNT Sports.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.