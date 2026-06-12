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Алекс Перейра назвал величайшего бойца в истории UFC

Алекс Перейра назвал величайшего бойца в истории UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов об ММА.

— Величайший боец в истории UFC?
— Джон Джонс.

— Лучший оппонент, с которым ты когда-либо дрался?
 — Исраэль Адесанья.

— Лучший город, в котором ты когда-либо дрался?
 — Лас-Вегас или Нью-Йорк.

— Лучший нокаут в истории UFC?
 — Нокаут Хоакина Бакли ногой с разворота в бою с Импой Касанганаем.

— Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий в данный момент?
 — Джон Джонс, — сказал Перейра в интервью порталу TNT Sports.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

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