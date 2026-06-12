Борисов сделал прогноз на бой Алекса Перейры и Сириля Гана

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился мыслями о поединке между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Очень сложно тут выделить фаворита. Я бы сказал, что в этом поединке шансы 50 на 50. У Гана больше опыта — в своём весе он подрался с очень многими топами. А вот для Перейры этот бой станет первым опытом в тяжах. При этом, несмотря на отсутствие опыта в тяжёлом весе, у него есть что противопоставить Гану. Прежде всего — это его ударная мощь», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.