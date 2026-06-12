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Джош Хокит обругал Алекса Перейру в лобби отеля на глазах у его отца

Джош Хокит обругал Алекса Перейру в лобби отеля на глазах у его отца
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Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит встретился с бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой в лобби отеля в преддверии турнира UFC White House — Freedom 250, после чего оскорбительно высказался в его адрес на глазах команды Поатана, в частности его отца.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Джошу 28 лет. Хокит имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.

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