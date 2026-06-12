Биспинг не исключил, что Топурия сломает Гейджи челюсть в первые 15 секунд боя

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг не исключил, что непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия сломает временному чемпиону UFC в категории до 70 кг американцу Джастину Гейджи челюсть в первые 15 секунд боя.

«Я не думаю, что кого-то удивлю, сказав, что, по-моему, Топурия точен, как хирург, и обладает безумной нокаутирующей силой. У Джастина также есть сила, он нокаутировал Дастина Порье, но разница в том, что мы постоянно видим, как Топурия финиширует соперников. Он нокаутирует соперников одного за другим: Макс Холлоуэй, Алекс Волкановски, Чарльз Оливейра.

Джастин великолепен, это потрясающий боец, мы все его поклонники, но у Гейджи большой износ в ММА. Он только что прошёл пять раундов с Пимблеттом, получив по итогу сильный урон.

Илия говорит о своём единственном ударе. Я думаю, он нанесёт его. Топурия говорит, что сломает челюсть Гейджи в первые 15 секунд. Кто знает, может, мы это увидим», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.