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«В нём нельзя сомневаться». Пауло Коста выбрал победителя боя Ган — Перейра

«В нём нельзя сомневаться». Пауло Коста выбрал победителя боя Ган — Перейра
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста поделился мыслями о поединке между соотечественником Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«У Алекса есть всё необходимое, чтобы одержать победу. Он уже показывал это, в нём нельзя сомневаться. И у него больше духа и мужества, чем у Сириля. Ган — это отличный боец, он двигается очень плавно и быстро. Это надо брать в расчёт. Но я не вижу в этом бою большого риска для Перейры. Думаю, Алекс прекрасно выступит и победит», — приводит слова Косты портал AgFight.

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