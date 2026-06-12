«В нём нельзя сомневаться». Пауло Коста выбрал победителя боя Ган — Перейра

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста поделился мыслями о поединке между соотечественником Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«У Алекса есть всё необходимое, чтобы одержать победу. Он уже показывал это, в нём нельзя сомневаться. И у него больше духа и мужества, чем у Сириля. Ган — это отличный боец, он двигается очень плавно и быстро. Это надо брать в расчёт. Но я не вижу в этом бою большого риска для Перейры. Думаю, Алекс прекрасно выступит и победит», — приводит слова Косты портал AgFight.