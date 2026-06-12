Алекс Перейра: Хокит перешёл черту, оскорбляя меня. Мать — это святое

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес от непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе американца Джоша Хокита.

«Да, Хокит перешёл черту, оскорбляя меня. Я никогда не видел, чтобы кто-то так говорил о чьей-то матери. Когда кто-то кого-то провоцирует, то обычно упоминают жену или отца. Но мама — это святое. Этот закон улиц действует во всём мире. Не только в Бразилии. Когда они оскорбляют чью-то мать, это повод для конфликта. Так что этот парень перешёл черту. У всего есть цена», — приводит слова Перейры портал AgFight.