Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра: Хокит перешёл черту, оскорбляя меня. Мать — это святое

Алекс Перейра: Хокит перешёл черту, оскорбляя меня. Мать — это святое
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес от непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе американца Джоша Хокита.

«Да, Хокит перешёл черту, оскорбляя меня. Я никогда не видел, чтобы кто-то так говорил о чьей-то матери. Когда кто-то кого-то провоцирует, то обычно упоминают жену или отца. Но мама — это святое. Этот закон улиц действует во всём мире. Не только в Бразилии. Когда они оскорбляют чью-то мать, это повод для конфликта. Так что этот парень перешёл черту. У всего есть цена», — приводит слова Перейры портал AgFight.

Материалы по теме
Дикая версия Макгрегора. Как Джош Хокит становится звездой UFC
Дикая версия Макгрегора. Как Джош Хокит становится звездой UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android