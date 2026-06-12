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«Посещайте турниры UFC». Роган посоветовал Трампу не ходить на игры НБА из-за освистывания

«Посещайте турниры UFC». Роган посоветовал Трампу не ходить на игры НБА из-за освистывания
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган посоветовал президенту США Дональду Трампу больше не посещать матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за негативной реакции публики в его адрес, порекомендовав приходить на турниры UFC из-за полной поддержки его личности фанатами.

«Люди были так расстроены, что Трамп собрался пойти на матч НБА, потому что в таком случае движение в городе станет ещё хуже из-за этих безумных мер безопасности. Пусть он ходит только на UFC. В других местах его будут освистывать. Я слышал, что некоторые люди его приветствовали. Но были и те, кто его освистывал. Поэтому не стоит посещать такие мероприятия. Приходите на турниры UFC.

Говорят, что его освистывали на UFC. Я видел его на UFC шесть раз или около того… его никогда не освистывали. Фанаты, чёрт возьми, его приветствовали. Те, кто говорит, что его освистывают, искажают реальность», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, Трамп посетил третий матч финала НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс», в результате чего стал первым президентом США в истории, который пришёл на финальную серию. В результате его визита представители правопорядка и секретной службы ввели усиленные меры безопасности вокруг арены, а на матче, когда Трампа официально поприветствовали, фанаты встретили его неодобрительным гулом и выкриками.

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