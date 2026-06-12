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«Он не один раз нарушал правила». Алекс Перейра призвал Гана быть осторожным в бою

«Он не один раз нарушал правила». Алекс Перейра призвал Гана быть осторожным в бою
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался насчёт того, что экс временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган неоднократно нарушал правила в боях. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Меня это совсем не беспокоит. Я не переживаю, просто сфокусирован на поединке. Но такое случалось уже пару раз [в тех боях, в которых принимал участие Сириль]. Я понимаю, что произошло… скажем так, он нарушал правила. Не знаю, почему это происходит… но это было не один раз. Так что, думаю, ему нужно что-то с этим делать, но я не знаю, что именно. Может быть, Гану стоит быть осторожнее», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

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