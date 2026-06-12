Бо Никал: я готов к тому, чтобы стать чемпионом UFC. Это лишь вопрос времени

30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал выразил уверенность в том, что готов к завоеванию чемпионского титула UFC.

«Думаю, я готов к тому, чтобы стать чемпионом UFC. Я тренируюсь с лучшими бойцами в мире. Поэтому знаю, на каком уровне нахожусь, спаррингуя с ребятами из American Top Team, и доказываю себе там, что готов соревноваться на таком уровне. Думаю, это лишь вопрос времени. Я сделаю своё дело», — приводит слова Никала портал MMA Mania.

Никал имеет в своём профессиональном рекорде восемь побед, из которых семь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году.