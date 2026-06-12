Адесанья дал прогноз на бой Перейра — Ган

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился мыслями о поединке между соотечественником Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Это [переход Алекса Перейры] то, что было нужно дивизиону. Джон Джонс то ли в деле, то ли нет, мы не знаем. А Аспиналл всё ещё восстанавливает здоровье. Алекс пришёл в UFC и одолел всех, кто был на его пути, чтобы сразиться со мной. Потом победил меня, а впоследствии стал чемпионом в полутяжёлом весе. Теперь он готов сделать то, чего ещё никто не делал, даже не пытался, — это что-то из ряда вон выходящее.

Это безумие… Нас ждёт настоящая шахматная партия… Я хочу, чтобы Алекс сделал это, и, честно говоря, думаю, что это пойдёт на пользу спорту, а для него это будет большим достижением — сделать то, чего ещё никто не делал. Это как если бы кто-то впервые поднялся на Эверест… Я просто хочу, чтобы он это сделал.

Видеть, как кто-то добивается такого, и знать, что ты помог ему в этом, — это чертовски круто, чувак. Я правда верю, что у него всё получится, это судьба», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.