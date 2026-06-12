Дана Уайт опроверг новость о том, что Царукян поставил $ 1 млн на победу Гейджи

Президент UFC Дана Уайт опроверг новость о том, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поставил $ 1 млн на победу временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи в бою с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Есть ли хоть доля правды в том, что Арман поставил $ 1 млн? Нет. Насколько я слышал, Арман этого не делал. Это один из его приятелей сделал ставку. Один из его приятелей поставил $ 1 млн на победу Гейджи. Удивительно, но многие приложения для ставок не позволяют делать такие большие ставки», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.