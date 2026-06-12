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Дана Уайт опроверг новость о том, что Царукян поставил $ 1 млн на победу Гейджи

Дана Уайт опроверг новость о том, что Царукян поставил $ 1 млн на победу Гейджи
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Президент UFC Дана Уайт опроверг новость о том, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поставил $ 1 млн на победу временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи в бою с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Есть ли хоть доля правды в том, что Арман поставил $ 1 млн? Нет. Насколько я слышал, Арман этого не делал. Это один из его приятелей сделал ставку. Один из его приятелей поставил $ 1 млн на победу Гейджи. Удивительно, но многие приложения для ставок не позволяют делать такие большие ставки», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

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