Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гейджи

Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гейджи
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Гейджи может нокаутировать Топурию. Но шансы невелики. Я склоняюсь к победе Илии, и в таком случае это будет нокаут. Топурия возьмёт верх. Бой будет напряжённым. Однако Илия нокаутирует Джастина в третьем или четвёртом раунде. Я просто считаю, что его мощь будет слишком велика.

Учитывая то, как Топурия выстраивает свои удары, чередует их и попытки перевода в партер, я думаю, что Илия для Гейджи будет слишком сильным соперником. Джастин за свою карьеру пропустил слишком много серьёзных ударов», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android