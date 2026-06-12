Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гейджи

Чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Гейджи может нокаутировать Топурию. Но шансы невелики. Я склоняюсь к победе Илии, и в таком случае это будет нокаут. Топурия возьмёт верх. Бой будет напряжённым. Однако Илия нокаутирует Джастина в третьем или четвёртом раунде. Я просто считаю, что его мощь будет слишком велика.

Учитывая то, как Топурия выстраивает свои удары, чередует их и попытки перевода в партер, я думаю, что Илия для Гейджи будет слишком сильным соперником. Джастин за свою карьеру пропустил слишком много серьёзных ударов», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.