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Дана Уайт: мы ожидаем, что турнир в Белом доме соберёт не меньше зрителей, чем Супербоул

Дана Уайт: мы ожидаем, что турнир в Белом доме соберёт не меньше зрителей, чем Супербоул
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Президент UFC Дана Уайт выразил надежду на то, что показатели по просмотрам предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250 будут сравнимы с Супербоулом Национальной футбольной лиги (НФЛ). Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Для фанатов UFC по всему миру это будет уникальный опыт. Мы ожидаем, что турнир UFC в Белом доме соберёт не меньше зрителей, чем Супербоул», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, трансляция Супербоула в феврале 2026 года привлекла 124,9 млн зрителей на основных телеканалах, а общее число американцев, посмотревших хотя бы часть игры, превысило 200 млн.

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