Александр Усик посетил Пентагон

39-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил, что накануне посетил Пентагон — штаб-квартиру Министерства обороны США, расположенную недалеко от Вашингтона.

«Впервые посетила Пентагон. Сложно передать словами эмоции, масштаб действительно впечатляет!» — подписал Усик фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Усика

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.

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