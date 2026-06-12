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«Он крепкий орешек, хренов таран». Роган призвал не сомневаться в шансах Гейджи

«Он крепкий орешек, хренов таран». Роган призвал не сомневаться в шансах Гейджи
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган призвал не сомневаться в шансах временного чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Джастина Гейджи на победу в бою с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Джастин Гейджи — крепкий орешек, сынок. Дело в том, что не стоит думать, будто Джастин не может победить. В ММА может проиграть кто угодно. Людей бьют. Джей Херберт поймал Топурию в первом раунде… и тот упал. Люди забывают, что Гейджи — это хренов таран, чувак. Этот парень любит драться. Это будет тяжёлый бой, чувак», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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