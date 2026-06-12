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Кормье заявил, что Алекс Перейра зарабатывает по $ 10 млн за бой в UFC

Кормье заявил, что Алекс Перейра зарабатывает по $ 10 млн за бой в UFC
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье заявил, что экс-обладатель титулов UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразилец Алекс Перейра зарабатывает по $ 10 млн за поединок.

«Перейра – единственный боец в карде UFC в Белом доме, который зарабатывает $ 10 млн», – приводит слова Кормье аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Алекс Перейра дебютировал в профи в 2015 году. Следующий бой бразилец проведёт 15 июня против француза Сириля Гана.

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