«Фантастический человек». Сириль Ган с восхищением высказался о тренировках с Вахитовым

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган поделился опытом тренировок с экс-обладателем титула Glory в полутяжёлом весе россиянином Артёмом Вахитовым, который помогал ему готовиться к бою против бразильца Алекса Перейры. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

— Ваш тренировочный лагерь проходил в Париже. Примечательно, что вы тренировались с человеком, который очень хорошо знает Алекса Перейру, — Артёмом Вахитовым (который дважды дрался с ним по правилам кикбоксинга. — Прим. «Чемпионата»). Дал ли он вам какие-то полезные советы?

— Артём сам по себе фантастический человек, очень скромный парень, но при этом и очень хороший боец ​​с невероятными навыками. Помимо того, что у нас был великолепный спарринг-партнёр (скорее всего, имеется в виду чемпион Glory в тяжёлом весе Мори Крома. — Прим. «Чемпионата»), к нам присоединился Артём, который уже сражался с Перейрой. Работа с Вахитовым напомнила мне то, как тренеры дают указания подопечным, они всегда хотят получать обратную связь, потому что то, что происходит между тобой и твоим оппонентом, — это то, что можешь ощутить только ты сам. Поэтому присутствие Артёма, с его чутьём к бою, было отличным бонусом.

— Артём сказал вам, что вы технически более одарённый, чем Перейра, и видит вашу победу в этом бою.

— В этом есть смысл. Перейра, возможно, делает меньше, но очень эффективно. Возможно, поэтому объём его работы не такой высокий. У меня есть навыки, которых нет у других, мне предстоит навязать свой стиль, — приводит слова Гана портал RMC Sport.