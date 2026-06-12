Сириль Ган ответил, предполагает ли стать абсолютным чемпионом UFC без боя с Аспиналлом

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган ответил, предполагает ли, что в случае завоевания титула временного чемпиона UFC в бою с бразильцем Алексом Перейрой его могут признать абсолютным из-за ухода или увольнения действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

— Тома Аспиналла не будет на турнире UFC в Белом доме, поэтому после боя не планируется битвы взглядов. Вы предполагаете, что, став временным чемпионом, вас впоследствии признают абсолютным?

— Недавно мы задумались об этом, потому что увидели новости о сложностях в отношениях между агентом Тома (имеется в виду промоутер Эдди Хирн. — Прим. «Чемпионата») и руководством UFC. Так что можете об этом поразмышлять. Но на самом деле мы не в том положении, чтобы что-то решать. Я полностью погружён в предстоящий бой. Да, я могу завоевать титул, но не стоит забывать, что моя главная цель — одержать победу, — приводит слова Гана портал RMC Sport.