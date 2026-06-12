Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сириль Ган ответил, предполагает ли стать абсолютным чемпионом UFC без боя с Аспиналлом

Сириль Ган ответил, предполагает ли стать абсолютным чемпионом UFC без боя с Аспиналлом
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган ответил, предполагает ли, что в случае завоевания титула временного чемпиона UFC в бою с бразильцем Алексом Перейрой его могут признать абсолютным из-за ухода или увольнения действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

— Тома Аспиналла не будет на турнире UFC в Белом доме, поэтому после боя не планируется битвы взглядов. Вы предполагаете, что, став временным чемпионом, вас впоследствии признают абсолютным?
 — Недавно мы задумались об этом, потому что увидели новости о сложностях в отношениях между агентом Тома (имеется в виду промоутер Эдди Хирн. — Прим. «Чемпионата») и руководством UFC. Так что можете об этом поразмышлять. Но на самом деле мы не в том положении, чтобы что-то решать. Я полностью погружён в предстоящий бой. Да, я могу завоевать титул, но не стоит забывать, что моя главная цель — одержать победу, — приводит слова Гана портал RMC Sport.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC в Белом доме: Топурия, Перейра и безумный Хокит. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC в Белом доме: Топурия, Перейра и безумный Хокит. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android