«У него львиное сердце». Илия Топурия объяснил уникальность Чарльза Оливейры

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, в чём заключается уникальность обладателя BMF бразильца Чарльза Оливейры.

«Последний бой Чарльза с Максом Холлоуэем меня очень удивил. Оливейра проявил такую ​​решимость, был очень внимателен ко всему и уверен в себе. На самом деле, у парня львиное сердце, потому что такое отношение [к собственным выступлениям] встречается нечасто. Когда кто-то проигрывает в UFC, видно, как он теряет свою ауру и уверенность в себе, но у Чарльза особый настрой, особое сердце. Испытываю к нему только уважение. Он мне нравится», — приводит слова Топурии аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.