Шон О'Мэлли признал, что самый сильный удар в карьере ему нанёс Пётр Ян

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли признал, что самый сильный удар в карьере ему нанёс действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян в бою, который состоялся на турнире UFC 280 в ОАЭ. Тогда победу раздельным решением судей одержал Сахарок.

«Когда я дрался с Петром Яном в Абу-Даби, во втором раунде, я пошёл вперёд, сильно ударил его, отправил в нокдаун, ударил правой и повалил. Прошло 45 секунд, мы оба стоим, и он нанёс мне удар своей левой. В тот момент я почувствовал, как моя голова буквально развернулась на 180 градусов. Наверное, это был самый сильный удар в моей жизни», — приводит слова О'Мэлли портал Sherdog.