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Дана Уайт назвал возможной организацию боя Топурия — Махачев

Дана Уайт назвал возможной организацию боя Топурия — Махачев
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Президент UFC Дана Уайт ответил, сможет ли непобеждённый 29-летний чемпион UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия рассчитывать на переход в полусредний вес ради боя с 34-летним чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым, если ему удастся на турнире UFC White House — Freedom 250 победить обладателя временного титула UFC в лёгком весе американца Джастина Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Всё возможно (улыбается)», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

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