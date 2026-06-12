Дана Уайт назвал возможной организацию боя Топурия — Махачев

Президент UFC Дана Уайт ответил, сможет ли непобеждённый 29-летний чемпион UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия рассчитывать на переход в полусредний вес ради боя с 34-летним чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым, если ему удастся на турнире UFC White House — Freedom 250 победить обладателя временного титула UFC в лёгком весе американца Джастина Гейджи.

«Всё возможно (улыбается)», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.