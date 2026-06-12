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Илия Топурия ответил, станет ли Алекс Перейра величайшим, если завоюет третий пояс UFC

Илия Топурия ответил, станет ли Алекс Перейра величайшим, если завоюет третий пояс UFC
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Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия ответил, станет ли бразилец Алекс Перейра величайшим бойцом в истории ММА, если сможет победить француза Сириля Гана на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

— Можно ли считать величайшим бойцом всех времен того, кто выигрывал пояса UFC в трёх разных весовых категориях?
— В конце концов, разговоры о величайших бойцах — это всего лишь мнения. Конечно, если Алекс выиграет третий титул, его можно будет назвать одним из величайших бойцов всех времён. Но у нас также есть Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер. Даже если он не выиграет этот титул, Алекс всё равно войдёт в этот список, — сказал Топурия в интервью порталу TNT Sports.

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