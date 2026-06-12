Опубликован официальный постер к турниру UFC 329 с Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер, посвящённый предстоящему турниру по смешанным единоборствам UFC 329. В главном событии ивента, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится поединок между бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг американцем Максом Холлоуэем.

Фото: Пресс-служба UFC

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Максу 34 года. На профессиональном уровне Холлоуэй дебютировал в сентябре 2010 года. В рекорде Благословенного в смешанных единоборствах 27 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и девять поражений.