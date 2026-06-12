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Алекс Перейра объяснил, в каком случае сможет назвать себя величайшим бойцом в истории ММА

Алекс Перейра объяснил, в каком случае сможет назвать себя величайшим бойцом в истории ММА
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, что примет звание величайшего бойца в истории смешанных единоборств тогда, когда все фанаты будут согласны с данным мнением.

«Если это [завоевание временного чемпионского титула UFC] произойдёт, многие начнут обсуждать это. Так что это станет предметом дискуссий, но если все согласятся, да, так и будет», — сказал Перейра в интервью TNT Sports.

Алексу Перейре 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

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