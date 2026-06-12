Топовый боец UFC назвал величайшего футболиста в мире и в истории

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган прошёл блиц-опрос, в ходе которого ответил на ряд вопросов, связанных с футболом.
— Лучший футболист в мире в данный момент?
— Усман Дембеле.
— Величайший французский футболист в истории?
— Я бы сказал, что это Зидан.
— Величайший футболист в истории?
— Роналдиньо.
— Лучший гол в истории футбола?
— Это было в финале Евро-2000 между Францией и Италией. Гол Давида Трезеге.
— Лучший матч в истории футбола?
— Финал чемпионата мира Франция — Бразилия в 1998 году, — сказал Ган в интервью порталу TNT Sports.