Топовый боец UFC назвал величайшего футболиста в мире и в истории

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган прошёл блиц-опрос, в ходе которого ответил на ряд вопросов, связанных с футболом.

— Лучший футболист в мире в данный момент?

— Усман Дембеле.

— Величайший французский футболист в истории?

— Я бы сказал, что это Зидан.

— Величайший футболист в истории?

— Роналдиньо.

— Лучший гол в истории футбола?

— Это было в финале Евро-2000 между Францией и Италией. Гол Давида Трезеге.

— Лучший матч в истории футбола?

— Финал чемпионата мира Франция — Бразилия в 1998 году, — сказал Ган в интервью порталу TNT Sports.