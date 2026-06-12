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Топовый боец UFC назвал величайшего футболиста в мире и в истории

Топовый боец UFC назвал величайшего футболиста в мире и в истории
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган прошёл блиц-опрос, в ходе которого ответил на ряд вопросов, связанных с футболом.

— Лучший футболист в мире в данный момент?
— Усман Дембеле.

— Величайший французский футболист в истории?
 — Я бы сказал, что это Зидан.

— Величайший футболист в истории?
 — Роналдиньо.

— Лучший гол в истории футбола?
 — Это было в финале Евро-2000 между Францией и Италией. Гол Давида Трезеге.

— Лучший матч в истории футбола?
 — Финал чемпионата мира Франция — Бразилия в 1998 году, — сказал Ган в интервью порталу TNT Sports.

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