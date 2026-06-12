«Чемпионат» проведёт трансляцию пресс-конференции турнира UFC в Белом доме

Завтра, 13 июня, в Вашингтоне, США, состоится пресс-конференция с участием бойцов UFC, которые выступят на турнире по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250. Ивент пройдёт 15 июня.

Ориентировочно пресс-конференция начнётся в 3:15 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 пройдёт поединок между непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.