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«Чемпионат» проведёт трансляцию пресс-конференции турнира UFC в Белом доме

«Чемпионат» проведёт трансляцию пресс-конференции турнира UFC в Белом доме
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Завтра, 13 июня, в Вашингтоне, США, состоится пресс-конференция с участием бойцов UFC, которые выступят на турнире по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250. Ивент пройдёт 15 июня.

Ориентировочно пресс-конференция начнётся в 3:15 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 пройдёт поединок между непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

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