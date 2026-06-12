Энтони Смит: достаточно ли факторов, чтобы заманить Топурию в неудобный для него бой?

Бывший боец UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик Энтони Смит поделился мнением о предстоящем бое между чемпионом Илиёй Топурией и американцем Джастином Гейджи на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

«Это дикое, безумное событие. Достаточно ли отвлекающих факторов и всего происходящего вокруг, чтобы заманить Илию Топурию в неудобный для него бой? Такое возможно», — приводит слова Смита инсайдер Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.