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«Очень плохая идея». Энтони Смит — о гипотетическом поединке Топурии с Махачевым

«Очень плохая идея». Энтони Смит — о гипотетическом поединке Топурии с Махачевым
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Бывший боец UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик Энтони Смит заявил, что гипотетический бой чемпиона в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии с обладателем пояса в полусреднем дивизионе россиянином Исламом Махачевым — это плохая идея.

«Думаю, это очень плохая идея. Считаю, что Ислам — крайне неудобный соперник для него. Ты (обращается к Ариэлю. — Прим. «Чемпионата») видел Ислама вживую? И Илью тоже видел? Это два совершенно разных человека с точки зрения габаритов. Разница в размерах огромная», — заявил Смит в интервью канадо-американскому журналисту и инсайдеру Ариэлю Хельвани.

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