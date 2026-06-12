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Стало известно, какого бойца будет секундировать Сен-Пьер на UFC Freedom 250 у Белого дома

Стало известно, какого бойца будет секундировать Сен-Пьер на UFC Freedom 250 у Белого дома
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер будет секундировать шестого номера рейтинга организации в категории до 61 кг канадца ливанского происхождения Айманна Захаби на турнире UFC Freedom 250, который пройдёт в ночь на 15 июня на Южной лужайке Белого дома. Об этом сообщает издание Boxing News.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби

Сен-Пьер уже помогал Захаби несколько раз за последний год, включая его бой на UFC 315 в Монреале в мае 2025 года. Сен-Пьер и Захаби тренируются вместе в Tristar Gym в Монреале, где брат Айманна Фирас является главным тренером.

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