Хокит: я говорил много дерьма и, вероятно, серьёзно достал Деррика Льюиса

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит рассказал о своём подходе к предстоящему бою с Дерриком Льюисом на турнире UFC Freedom 250, который состоится 15 июня у Белого дома в Вашингтоне, США.

«Не буду пытаться размениваться с Льюисом. Я достаточно тупой, но не настолько. Я говорил много дерьма и, вероятно, серьёзно его достал. Может быть, это мотивировало его тренироваться больше. Ведь никто не хочет проиграть такому парню, как я. И знаете, от этого победа становится ещё значимее», — приводит слова Хокита YouTube-канал UFC Embedded.

Джошу 28 лет. У американца в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.