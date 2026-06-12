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Хокит: я говорил много дерьма и, вероятно, серьёзно достал Деррика Льюиса

Хокит: я говорил много дерьма и, вероятно, серьёзно достал Деррика Льюиса
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Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит рассказал о своём подходе к предстоящему бою с Дерриком Льюисом на турнире UFC Freedom 250, который состоится 15 июня у Белого дома в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Не началось
Деррик Льюис

«Не буду пытаться размениваться с Льюисом. Я достаточно тупой, но не настолько. Я говорил много дерьма и, вероятно, серьёзно его достал. Может быть, это мотивировало его тренироваться больше. Ведь никто не хочет проиграть такому парню, как я. И знаете, от этого победа становится ещё значимее», — приводит слова Хокита YouTube-канал UFC Embedded.

Джошу 28 лет. У американца в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.

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