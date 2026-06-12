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Энтони Смит: Царукян имеет лучшие шансы победить Топурию среди всех легковесов

Энтони Смит: Царукян имеет лучшие шансы победить Топурию среди всех легковесов
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Бывший боец UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик Энтони Смит высказался о возможном бое чемпиона в лёгком весе Илии Топурии с Арманом Царукяном.

«Я полностью за поединок Топурия — Царукян. Но если Илия действительно хочет сделать то, о чём говорит, следующим должен быть именно этот бой [с Исламом Махачевым]. Это тот путь, по которому он сам шёл всё это время.

Но если говорить обо всех бойцах планеты в лёгком весе, именно Арман Царукян имеет лучшие шансы победить Топурию», — заявил Смит в интервью канадо-американскому журналисту и инсайдеру Ариэлю Хельвани.

На вопрос, поставил бы он на Царукяна, Смит ответил, что не уверен.

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