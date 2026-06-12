Волкановски: Конор будет опасен в поединке с Холлоуэем

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем бое ирландца Конора Макгрегора с американцем Максом Холлоуэем, который возглавит турнир UFC 329 12 июля в Лас-Вегасе.

«Знаем, что Конора не было в игре долгое время. Думаю, из-за этого многие люди считают, что он потерял все навыки. Но это не тот случай. Он будет опасен. Очевидно, всё ещё будет резким, взрывным, меткий глаз будет при нём», – приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Ранее Волкановски заявил, что планирует провести следующую защиту титула в августе или сентябре 2026 года.