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Волкановски: Конор будет опасен в поединке с Холлоуэем

Волкановски: Конор будет опасен в поединке с Холлоуэем
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем бое ирландца Конора Макгрегора с американцем Максом Холлоуэем, который возглавит турнир UFC 329 12 июля в Лас-Вегасе.

«Знаем, что Конора не было в игре долгое время. Думаю, из-за этого многие люди считают, что он потерял все навыки. Но это не тот случай. Он будет опасен. Очевидно, всё ещё будет резким, взрывным, меткий глаз будет при нём», – приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Ранее Волкановски заявил, что планирует провести следующую защиту титула в августе или сентябре 2026 года.

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