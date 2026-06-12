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Ислам Махачев рассказал, что его бой с Илиёй Топурией сорвался не из-за травмы

Ислам Махачев рассказал, что его бой с Илиёй Топурией сорвался не из-за травмы
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Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев опроверг слова чемпиона лёгкого дивизиона Илии Топурии о том, что отказался от поединка из-за травмы руки. По словам россиянина, он сразу согласился на бой, который планировалось провести на территории Белого дома, и не выдвигал дополнительных финансовых требований. При этом позднее ему сообщили, что поединок не состоится.

«Мне позвонил менеджер и предложил бой с Топурией в Белом доме. Я сразу согласился. Он даже сказал, что гонорар будет выше, потому что турнир особенный.

На следующий день перезванивает и сообщает, что поединок отменяется. Мне объяснили, что они [сторона Илии] запросили другие финансовые условия. Менеджер Топурии сам давал интервью и говорил, что им предложили недостаточно денег, поэтому они отказались.

[...] У меня есть старая травма руки, но операцию я собираюсь делать уже после завершения карьеры. Сейчас это никак не мешает выступлениям. Никаких разговоров о том, что бой сорвался из-за моей руки, вообще не было», — заявил Махачев в идео, опубликованное в социальной сети Х аккаунтом Red Corner MMA.

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