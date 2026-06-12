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В UFC показали видео строительства арены у Белого дома к турниру Freedom 250

В UFC показали видео строительства арены у Белого дома к турниру Freedom 250
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Официальный аккаунт UFC в социальной сети Х опубликовал видео строительства временной арены на Южной лужайке Белого дома. Турнир UFC Freedom 250 пройдёт в ночь на 15 июня.

«История творится на наших глазах», — говорится в подписи к видео.

Турнир UFC Freedom 250 возглавит объединительный титульный бой в лёгком весе между действующим чемпионом испано-грузином Илиёй Топурией и временным чемпионом американцем Джастином Гейджи. В соглавном событии бразильский боец Алекс Перейра и француз Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало — в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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