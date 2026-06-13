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Известный блогер рассказал, как не пожал руку Хабибу Нурмагомедову

Известный блогер рассказал, как не пожал руку Хабибу Нурмагомедову
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Российский блогер АртПо объяснил, почему не пожал руку экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Встреча произошла в рамках челленджа, в котором АртПо собирал автографы звёзд футбола.

«Я подхожу к Хабибу, он меня спрашивает: «Ты медиа?» Я говорю: «Я живу тут в отеле». Он тянет мне руку, я стою на нервах — и случайно убираю свою руку, начинаю ему что-то показывать. Я просто не заметил его руку. За такое получить можно? Знаю. Но потом я реабилитировался и пожал ему руку. Хабиб сказал, что знает меня и согласился сфотографироваться», — сказал АртПо в видео на своём YouTube-канале.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гэтжи.

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