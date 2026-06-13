Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суд разрешил провести турнир UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома

Суд разрешил провести турнир UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома
Комментарии

Федеральный судья Амит Мехта отклонил требование о запрете проведения турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Таким образом, турнир, главным событием которого станет бой между Илиёй Топурией и Джастином Гейджи, состоится в запланированные сроки. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Иск был подан организацией Public Integrity Project, которая утверждала, что решение о проведении мероприятия нарушает федеральное законодательство и внутренние правила Службы национальных парков США. Истцы также пытались добиться остановки строительства временной арены и отмены предтурнирной пресс-конференции у Мемориала Линкольна.

Однако суд постановил, что заявители не смогли доказать, что действия властей напрямую затрагивают их права. Кроме того, по мнению Мехты, организаторы не наносят непоправимого ущерба окружающей среде, а сама конструкция носит временный характер и будет демонтирована уже 15 июня.

В решении суда отмечается, что арена, получившая название The Claw, вызвала критику со стороны противников мероприятия, которые называли её «уродливой» и «гротескной». Тем не менее суд не увидел достаточных оснований для отмены турнира.

По данным суда, UFC планирует потратить около $ 700 тыс. на восстановление газона Белого дома после завершения мероприятия.

Материалы по теме
Администрация США выступила против иска об отмене турнира UFC у Белого дома
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android