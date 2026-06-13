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«Нокаутирую его в первом раунде». Топурия — о предстоящем бое с Гейджи

«Нокаутирую его в первом раунде». Топурия — о предстоящем бое с Гейджи
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Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о предстоящем бое с Джастином Гейджи, который пройдёт в рамках UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Мы попробуем сделать это. Я знаю, что я лучший в мире. Но он может попробовать доказать мне, что я не прав. Если ты считаешь, что я не лучший, докажи мне это. Меня не интересует, кто в рейтингах второй, третий. Для меня я – первый. Я нокаутирую его в первом раунде», — сказал Илия Топурия на пресс-конференции.

Напомним, бой состоится уже в этот понедельник, 15 июня. Встреча запланирована на 6 утра по московскому времени.

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