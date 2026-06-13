«Нокаутирую его в первом раунде». Топурия — о предстоящем бое с Гейджи

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о предстоящем бое с Джастином Гейджи, который пройдёт в рамках UFC White House — Freedom 250.

«Мы попробуем сделать это. Я знаю, что я лучший в мире. Но он может попробовать доказать мне, что я не прав. Если ты считаешь, что я не лучший, докажи мне это. Меня не интересует, кто в рейтингах второй, третий. Для меня я – первый. Я нокаутирую его в первом раунде», — сказал Илия Топурия на пресс-конференции.

Напомним, бой состоится уже в этот понедельник, 15 июня. Встреча запланирована на 6 утра по московскому времени.