«Мы все на пороге чего-то особенного». Перейра — о бое с Ганом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра предвосхитил бой с Сирилом Ганом, выразив признательность принимающей стороне. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Мы все на пороге чего-то особенного. Я собираюсь выйти в клетку и расставить всё по своим местам. Это великий день. Я выражаю большое уважение этой стране. И в воскресенье ночью я собирают отплатить ей за доверие», — сказал Алекс Перейра на пресс-конференции.

Алексу Перейре 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю 36 лет. В его профессиональном рекорде 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году.