Сириль Ган заявил, что в бою с Перейрой они будут творить историю

Бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган поделился ожиданиями перед поединком против бывшего чемпиона в двух дивизионах Алекса Перейры за титул временного чемпиона. Их бой станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250, который состоится в ночь на 15 июня в Вашингтоне (США).

«Это моя история. Я творю её каждый день, каждую минуту. И теперь мы будем делать это вместе. Это круто. Он крутой парень, отличный человек», — сказал Сириль Ган на пресс-конференции.

Сирилю 36 лет. В его профессиональном рекорде 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году.

Алексу Перейре 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Дебютировал в профи в 2015 году.