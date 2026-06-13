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Дана Уайт объявил увеличенные призовые за турнир в Белом доме

Дана Уайт объявил увеличенные призовые за турнир в Белом доме
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Президент UFC Дана Уайт объявил размер призовых перед турниром в Белом доме.

По словам главы промоушена за лучшее выступление вечера и бой вечера на турнире будут выплачены бонусы в размере $ 425 тысяч и $ 400 тысяч.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало — в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Турнир UFC Freedom 250 возглавит титульный бой в лёгком весе между действующим чемпионом испано-грузином Илиёй Топурией и временным чемпионом американцем Джастином Гейджи. В соглавном событии бразильский боец Алекс Перейра и француз Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе.

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