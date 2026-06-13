Дана Уайт сообщил, состоится ли турнир UFC в Белом доме при плохой погоде

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции перед турниром в Белом доме высказался о возможности проведения боёв при ухудшении погодных условий.

По словам главы промоушена, турнир будет проведён в любую погоду.

Напомним, бои пройдут под открытым небом. Турнир состоится в ночь с 15 на 16 июня по московскому времени, то есть с понедельника на вторник.

Турнир UFC Freedom 250 возглавит титульный бой в лёгком весе между действующим чемпионом испано-грузином Илиёй Топурией и временным чемпионом американцем Джастином Гейджи. В соглавном событии бразильский боец Алекс Перейра и француз Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе.

Яркие победы Илии Топурии