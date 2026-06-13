«Он – первый в этом деле». Топурия — о Перейре

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отдал дань уважения бывшему чемпиону UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре. 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 он подерётся с бывшим обладателем временного чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) французом Сирилом Ганом.

«Перейра – лучший. Как бы не завершился предстоящий поединок, для меня он был и остаётся самым лучшим. Он – первый в этом деле», — сказал Илия Топурия на пресс-конференции.

Бой Перейра — Ган станет соглавным событием турнира UFC.

Алексу Перейре 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю 36 лет. В его профессиональном рекорде 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году.