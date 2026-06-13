Илия Топурия толкнул Джастина Гейджи на битве взглядов перед турниром в Белом доме

Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи провели битву взглядов перед титульным боем на турнире в Белом доме.

По ходу стердауна Топурия толкнул своего оппонента, после чего в дело тут же вмешался глава промоушена Дана Уайт и не дал разгореться конфликту. Даже несмотря на толчок, оба бойца были настроены позитивно и улыбались.

Напомним, их поединок за титул чемпиона промоушена в лёгком весе состоится в ночь с 14 на 15 июня (мск). Гейджи является временным чемпионом после победы над Пэдди Пимблеттом.

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме